</div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>On February 4th Governor Kay Ivey asked the director of ALDOT to expedite the steps required to open the Town of Madison exit ramp.</p> <div class="flex-container-column align-items-center hidden-lg spaced spaced-top spaced-sm"> <div id="ad898-sticky" class="flex-container-column visible-sm"> <div class="flex-container-row justify-center background-grey-minimal padded padded-bottom padded-top padded-sm "> <div id="ad898" class="arcad ad-300x250"></div> <script> window.serviceCallbacks.push(function(){ window.helpers.includeAd( arcAds, { id: 'ad898', slotName: 'waff/web/news/top-story/3GUR46LNMNG75OZP6UX4TF2X7E', adType: 'cube', dimensions: '[[[300, 250]], [[300, 250]], [[300, 250]]]', targeting: { position: { "as": "posn" }, position_type: '', pt: '', cid: '' }, display: 'mobile', sizemap: { breakpoints: '[ [1024, 0], [768, 0], [319, 0] ]', refresh: true }, bidding: { prebid: { enabled: true, timeout: 1000, bids: [{ bidder: 'appnexus', params: { placementId: 14567590 } }] } } }, { //lazyload: true lazyload: true } ) }) </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>It comes less than 24 hours after Madison Mayor Paul Finley wrote a letter to the governor asking for her to step in.</p> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>48 News obtained two government letters. One dated February 3rd written by Mayor Finely to the governor asking for her help in opening the completed phase of the interchange.</p> </div> </div> <div data-type="image" class="card card-captioned collection-item card-embedded-content"> <div class="card-content card-article"> <figure class=""> <div class="width-full img-container "> <img class="b-lazy width-full " alt="Published February 3rd." data-src="https://www.waff.com/resizer/jTwT38wTDegJWGn2n0aXmrSaDnI=/1400x0/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/raycom/H2OHLBIT4FFXBCORLOPCR6M3EM.png" src="https://www.waff.com/resizer/Y0dGAEaZQAqhUgpAoHP8KmtqDQo=/0x10/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/raycom/H2OHLBIT4FFXBCORLOPCR6M3EM.png" /> </div> <div > <figcaption class="caption-text spaced flex-container-row justify-space-between "> Published February 3rd. (Source: SOURCE: WAFF) </figcaption> </div> </figure> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>The other letter was from the governor to Mayor Finley dated February 4th. In this letter, the governor said within hours of her receiving Mayor Finley’s request, she asked her team to get to work to open the ramp.</p> <div class="flex-container-column align-items-center hidden-sm spaced spaced-top spaced-sm"> <div id="ad225-sticky" class="flex-container-column "> <div class="flex-container-row justify-center background-grey-minimal padded padded-bottom padded-top padded-sm "> <div id="ad225" class="arcad ad-300x250"></div> <script> window.serviceCallbacks.push(function(){ window.helpers.includeAd( arcAds, { id: 'ad225', slotName: 'waff/web/news/top-story/3GUR46LNMNG75OZP6UX4TF2X7E', adType: 'cube', dimensions: '[[[300, 250]], [[300, 250]], [[300, 250]]]', targeting: { position: { "as": "posn" }, position_type: '', pt: '', cid: '' }, display: 'all', sizemap: { breakpoints: '[ [1024, 0], [768, 0], [319, 0] ]', refresh: true }, bidding: { prebid: { enabled: true, timeout: 1000, bids: [{ bidder: 'appnexus', params: { placementId: 14567590 } }] } } }, { //lazyload: true lazyload: true } ) }) </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>The letters were written a week after President and CEO of the Rocket City Trash Pandas Ralph Nelson asked for answers from the Madison City Council.</p> <div class="flex-container-column align-items-center hidden-lg spaced spaced-top spaced-sm"> <div id="ad1772-sticky" class="flex-container-column visible-sm"> <div class="flex-container-row justify-center background-grey-minimal padded padded-bottom padded-top padded-sm "> <div id="ad1772" class="arcad ad-300x250"></div> <script> window.serviceCallbacks.push(function(){ window.helpers.includeAd( arcAds, { id: 'ad1772', slotName: 'waff/web/news/top-story/3GUR46LNMNG75OZP6UX4TF2X7E', adType: 'cube', dimensions: '[[[300, 250]], [[300, 250]], [[300, 250]]]', targeting: { position: { "as": "posn" }, position_type: '', pt: '', cid: '' }, display: 'mobile', sizemap: { breakpoints: '[ [1024, 0], [768, 0], [319, 0] ]', refresh: true }, bidding: { prebid: { enabled: true, timeout: 1000, bids: [{ bidder: 'appnexus', params: { placementId: 14567590 } }] } } }, { //lazyload: true lazyload: true } ) }) </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>He tells us he sees the work being done and is confident the ramp will open soon but wishes these letters were written sooner.</p> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>“When I look out my window and see some of the work that has been done out there, I am encouraged,” said Ralph Neson. “Final touch type of issues have gone on. There are the signal lights on Zierdt Road, the striping of Town Madison Boulevard leading up to the ramp. There has been the replacement of GPS monuments within the ramp itself. The survey was done that needed to be done. I know that has been accomplished.”</p> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>Opening Day for the Trash Pandas is scheduled for Tuesday May 11th.</p> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>Nelson and his team are still working to gather information from Minor League Baseball regarding how many fans can be in attendance and other COVID-19 safety protocols.</p> <div class="flex-container-column align-items-center hidden-lg spaced spaced-top spaced-sm"> <div id="ad1742-sticky" class="flex-container-column visible-sm"> <div class="flex-container-row justify-center background-grey-minimal padded padded-bottom padded-top padded-sm "> <div id="ad1742" class="arcad ad-300x250"></div> <script> window.serviceCallbacks.push(function(){ window.helpers.includeAd( arcAds, { id: 'ad1742', slotName: 'waff/web/news/top-story/3GUR46LNMNG75OZP6UX4TF2X7E', adType: 'cube', dimensions: '[[[300, 250]], [[300, 250]], [[300, 250]]]', targeting: { position: { "as": "posn" }, position_type: '', pt: '', cid: '' }, display: 'mobile', sizemap: { breakpoints: '[ [1024, 0], [768, 0], [319, 0] ]', refresh: true }, bidding: { prebid: { enabled: true, timeout: 1000, bids: [{ bidder: 'appnexus', params: { placementId: 14567590 } }] } } }, { //lazyload: true lazyload: true } ) }) </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item "> <div class="card-content card-article"> <p>We will be sure to follow up and let you know.</p> </div> </div> <div data-type="text" class="card collection-item card-border-bottom card-border-bottom-thick card-border-bottom-dark"> <div class="card-content card-article"> <p><i>Copyright 2021 WAFF. All rights reserved.</i></p> </div> </div> </div> </div> <div class="wrapper clearfix full pb-feature pb-layout-item pb-f-ads-connatix" id="fwaAKx1Xz0ktKr"> <div class="flex-grid ad-connatix spaced spaced-lg spaced-top spaced-bottom "> <div class="col desktop-12 tablet-12 mobile-12"> <div id="connatix-highlights-embed" class="connatix-container box-shadow-light"> <script id="a1c1c57f95064f50bba9396a0b142ced"> cnxps.cmd.push(function () { cnxps({ playerId: "6ee2b97f-2b1a-439e-b692-7b4ad2f5ea14" }).render("a1c1c57f95064f50bba9396a0b142ced"); }); </script> </div> </div> </div> </div> <div class="wrapper clearfix full pb-feature pb-layout-item pb-f-ads-outbrain" id="f06efnJXz0ktKr"> <div id="outbrain-article-ad" class="" > <div class="OUTBRAIN" data-widget-id="AR_8" data-src="https://www.waff.com/2021/03/01/governor-ivey-asks-aldot-director-expedite-opening-town-madison/" data-ob-template="raycom"> </div> <div class="OUTBRAIN" data-widget-id="AR_9" data-src="https://www.waff.com/2021/03/01/governor-ivey-asks-aldot-director-expedite-opening-town-madison/" data-ob-template="raycom"> </div> </div> </div> </section> </div>